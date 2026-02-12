अंग्रेजी बन सकती है भविष्य में सबसे शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा, एनवीडिया CEO का अनुमान

काम नेचुरल लैंग्वेज से काम करेगा AI हुआंग के अनुसार, जल्द ही यूजर को जटिल कोड लिखने की जरूरत धीरे-धीरे कम हो सकती है। AI टूल्स ऐसे बन रहे हैं जो साधारण अंग्रेजी में दिए गए निर्देशों को समझकर एप्लिकेशन, स्क्रिप्ट और डिजिटल प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में लोग अपनी जरूरत आसान शब्दों में बताएंगे और AI उसी आधार पर जरूरी आउटपुट तैयार करेगा। इससे सॉफ्टवेयर बनाना ज्यादा आसान हो सकता है।

तरीका डिबगिंग और डेवलपमेंट का बदलेगा तरीका उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले समय में सॉफ्टवेयर की गलतियां ढूंढने और ठीक करने का तरीका भी बदल सकता है। पारंपरिक कोड की लाइनें जांचने की बजाय यूजर AI से सीधे कह सकेंगे कि आउटपुट सुधार दिया जाए। इससे डेवलपमेंट प्रक्रिया तेज हो सकती है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि C++ और पायथन जैसी भाषाएं खत्म नहीं होंगी, बल्कि सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका इस्तेमाल जारी रहेगा।

