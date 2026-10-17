NHS ने ठुकराया पालंटिर का विवादास्पद फेडरेटेड डेटा प्लेटफॉर्म

इंग्लैंड के कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) ट्रस्टों ने पालंटिर के फेडरेटेड डाटा प्लेटफॉर्म (FDP) का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, जबकि इस 33 करोड़ पाउंड (करीब 3,100 करोड़ रुपये) के प्लेटफॉर्म से उम्मीद थी कि यह स्वास्थ्य संबंधी डाटा साझा करना आसान बना देगा।

गेट्सहेड से ट्रुरो तक के ट्रस्टों का कहना है कि उनके मौजूदा सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं और उन्हें बदलने से कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब पालंटिर के इजरायली सेना और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होमलैंड सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ किए गए समझौतों को लेकर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

इसके अलावा, NHS में पालंटिर की भूमिका और पीटर थील की 2023 की इस टिप्पणी पर भी गहरी चिंता जताई जा रही है कि "NHS लोगों को बीमार बनाता है।" इन सभी वजहों से कंपनी का यूनाइटेड किंगडम (UK) अनुबंध अब जांच के दायरे में आ गया है।