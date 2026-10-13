भालू के हमले में मां को खाेने के बाद श्रीनगर के इंजीनियर ने बनाया अलर्ट ऐप

2020 में एक भालू के हमले में अपनी मां खोने के बाद श्रीनगर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दूसरे लोगों को ऐसे खतरों को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इंजीनियर मुदस्सिर अली ने वाइल्डपिंग (WildPing.org) नाम का एक फ्री वाइल्डलाइफ अलर्ट प्लेटफॉर्म बनाया है।

यह लोगों को तब अलर्ट करता है, जब उनके घरों, खेतों या काम की जगहों के आस-पास भालू, तेंदुए या दूसरे जंगली जानवर देखे जाते हैं। इसका मकसद स्थानीय लोगों को सुरक्षित रखना और उन्हें खतरनाक मुठभेड़ों से बचाना है।