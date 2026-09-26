AI की रफ्तार को लेकर इमर्जेंट के संस्थापक मुकुंद झा ने दी चेतावनी
इमर्जेंट के संस्थापक मुकुंद झा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुरक्षा को लेकर सावधान कर रहे हैं। वे बताते हैं कि जैसे-जैसे AI ज्यादा समझदार बनता जाएगा, इसका गलत इस्तेमाल करना भी उतना ही आसान हो जाएगा।
हालांकि, झा को नहीं लगता कि AI नवाचार की रफ्तार इतनी जल्दी धीमी पड़ेगी। उनका मानना है कि कंपनियों पर लगातार आगे बढ़ने का दबाव है।
छोटे व्यवसायों के साथ तेजी से बढ़ रही कंपनी
झा ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां AI रोजमर्रा के काम संभालेगा और लोग बड़े-बड़े आइडिया सोचने और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे पाएंगे।
उन्होंने बताया कि एक अकेला इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट को 2-3 दिनों में तैयार कर सकता है, जबकि पहले ऐसे काम में महीनों लग जाते थे।
इमर्जेंट तेजी से आगे बढ़ रही है, खासकर छोटे व्यवसायों के साथ और यूनाइटेड किंगडम (UK) में भी इसका विस्तार हो रहा है। भारत से कंपनी को लगभग 8 से 10 प्रतिशत राजस्व मिलता है।