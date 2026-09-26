AI की रफ्तार को लेकर इमर्जेंट के संस्थापक मुकुंद झा ने दी चेतावनी

झा ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां AI रोजमर्रा के काम संभालेगा और लोग बड़े-बड़े आइडिया सोचने और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे पाएंगे।

उन्होंने बताया कि एक अकेला इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट को 2-3 दिनों में तैयार कर सकता है, जबकि पहले ऐसे काम में महीनों लग जाते थे।

इमर्जेंट तेजी से आगे बढ़ रही है, खासकर छोटे व्यवसायों के साथ और यूनाइटेड किंगडम (UK) में भी इसका विस्तार हो रहा है। भारत से कंपनी को लगभग 8 से 10 प्रतिशत राजस्व मिलता है।