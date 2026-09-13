एलन मस्क ने AGI को बताया परमाणु हथियारों से भी घातक

सुरक्षा बनाए रखने के लिए मस्क का सुझाव है कि टेक कंपनियों को अपने AI मॉडल जारी करने से पहले एक-दूसरे के मॉडल्स की जांच करनी चाहिए।

यह कुछ ऐसा है जैसे फिल्में सिनेमाघरों में आने से पहले रेट की जाती हैं। अगर, कंपनियां तेजी से काम नहीं करती हैं तो उन्हें लगता है कि सरकारों को दखल देना पड़ सकता है।

उनकी यह सावधानी बरतने की अपील एंथ्रोपिक और OpenAI के प्रमुखों की बातों से मिलती-जुलती है। वे भी यही कहते रहे हैं कि पहले रफ्तार धीमी करें और यह सुनिश्चित करें कि हम जोखिमों से निपटने के लिए तैयार हैं।