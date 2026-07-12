सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क के बीच सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ गया है

सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

ऐपल की ओर से OpenAI पर मुकदमा करने के बाद एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच विवाद फिर से शुरू हो गया है। आईफोन निर्माता द्वारा ChatGPT बनाने वाली कंपनी पर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा) चुराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा करने के बाद मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट री-शेयर किया, जिसमें उन्होंने ऑल्टमैन पर तंज कसा है। इसमें टेस्ला प्रमुख ने कहा, "वह (सैम ऑल्टमैन) धोखाधड़ी को एक नए ही स्तर पर ले जाते हैं।"