एलन मस्क ने लैरी पेज के अंतरिक्ष कंप्यूटिंग विजन का किया समर्थन
एलन मस्क उस बड़ी भविष्यवाणी का पूरा समर्थन कर रहे हैं, जिसमें गूगल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) लैरी पेज ने कहा था कि भविष्य में लगभग सारी कंप्यूटिंग अंतरिक्ष में होगी।
हाल ही में एक पॉडकास्ट में पैट्रिक ओ'शाउगनेसी और मार्टिन कासाडो ने बताया कि धरती पर डाटा सेंटर चलाने के कड़े नियम शायद इस बदलाव को और भी तेजी देंगे।
इस बीच, गूगल पहले से ही अपने एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स का परीक्षण कर रहा है। प्रोजेक्ट सनकैचर ने तो अपनी पहली AI प्रतिक्रिया अंतरिक्ष की कक्षा से भेजने की खबर दी है।
स्पेस-X और गूगल दे रहीं अंतरिक्ष कंप्यूटिंग को बढ़ावा
गूगल का सैटेलाइट प्रोजेक्ट और स्पेस-X का लगातार इस तकनीक को लॉन्च करना 'स्पेस कंप्यूटिंग' के सपने को अब हकीकत बनता दिखा रहा है।
यह तरीका धरती पर डाटा सेंटर को आने वाली कई मुश्किलों से बचा सकता है। साथ ही यह भविष्य की तकनीक को उन सीमाओं से भी आजाद करेगा, जो अभी हमारे जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आती हैं।