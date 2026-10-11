एलन मस्क के ग्रोक से AI शॉपिंग प्रस्ताव से सुरक्षा चिंताएं बढ़ीं

मस्क के इस विचार ने तुरंत बहस छेड़ दी। xAI ने खुद ग्रोक के साथ निजी जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी है, यह बताते हुए कि अपलोड की गई तस्वीरें क्लाउड में स्टोर हो सकती हैं।

एक यूजर ने सुझाव दिया कि बॉट को खुद के सिंगल-यूज कार्ड नंबर बनाने में सक्षम होना चाहिए। यह इस बात की याद दिलाता है कि जैसे-जैसे AI के साथ शॉपिंग ज्यादा स्मार्ट होती जाएगी, सुरक्षा इंतजामों को भी उसी के हिसाब से बेहतर करना होगा।