एलन मस्क के ग्रोक से AI शॉपिंग प्रस्ताव से सुरक्षा चिंताएं बढ़ीं
एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक के लिए एक नए फीचर का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत आपको बस अपने क्रेडिट कार्ड की एक फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी और ग्रोक आपके लिए डील्स ढूंढेगा और ऑनलाइन चीजें खरीदेगा। यह सुनने में जितना सुविधाजनक लगता है, उतना ही यह निजता और डाटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा रहा है। खासकर तब, जब एक AI को इतनी संवेदनशील जानकारी सौंपी जाए।
निजी जानकारी शेयर नहीं करने की चेतावनी
मस्क के इस विचार ने तुरंत बहस छेड़ दी। xAI ने खुद ग्रोक के साथ निजी जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी है, यह बताते हुए कि अपलोड की गई तस्वीरें क्लाउड में स्टोर हो सकती हैं।
एक यूजर ने सुझाव दिया कि बॉट को खुद के सिंगल-यूज कार्ड नंबर बनाने में सक्षम होना चाहिए। यह इस बात की याद दिलाता है कि जैसे-जैसे AI के साथ शॉपिंग ज्यादा स्मार्ट होती जाएगी, सुरक्षा इंतजामों को भी उसी के हिसाब से बेहतर करना होगा।