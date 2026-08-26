दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्च साइट बनाएगी स्पेस-X

दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्च साइट बनाएगी स्पेस-X, एलन मस्क खर्च करेंगे 100 अरब डॉलर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:59 am Aug 26, 202609:59 am

क्या है खबर?

एलन मस्क की स्पेस-X दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्च साइट बनाने की योजना बना रही है। कंपनी अमेरिका के लुइसियाना में नया स्पेसपोर्ट बनाने पर करीब 100 अरब डॉलर (लगभग 9,600 अरब रुपये) खर्च करेगी। स्पेस-X और लुइसियाना के अधिकारियों के मुताबिक, यह साइट न्यू ऑरलियन्स से 300 किलोमीटर पश्चिम में वर्मिलियन पैरिश में बनेगी। कंपनी का लक्ष्य यहां से स्टारशिप की बड़ी संख्या में उड़ानें संचालित करना है। इस प्रोजेक्ट से हजारों नई नौकरियां भी मिलने की उम्मीद है।