दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्च साइट बनाएगी स्पेस-X, एलन मस्क खर्च करेंगे 100 अरब डॉलर
क्या है खबर?
एलन मस्क की स्पेस-X दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्च साइट बनाने की योजना बना रही है। कंपनी अमेरिका के लुइसियाना में नया स्पेसपोर्ट बनाने पर करीब 100 अरब डॉलर (लगभग 9,600 अरब रुपये) खर्च करेगी। स्पेस-X और लुइसियाना के अधिकारियों के मुताबिक, यह साइट न्यू ऑरलियन्स से 300 किलोमीटर पश्चिम में वर्मिलियन पैरिश में बनेगी। कंपनी का लक्ष्य यहां से स्टारशिप की बड़ी संख्या में उड़ानें संचालित करना है। इस प्रोजेक्ट से हजारों नई नौकरियां भी मिलने की उम्मीद है।
योजना
हर दिन 30 से ज्यादा स्टारशिप उड़ानों की योजना
मस्क के मुताबिक, लुइसियाना के स्टारबेस में एक दर्जन से ज्यादा लॉन्च टावर बनाए जाएंगे।
इनसे हर दिन 30 से ज्यादा स्टारशिप उड़ानें संचालित करने की क्षमता विकसित करने की योजना है। स्पेस-X का कहना है कि यह उसकी सबसे बड़ी लॉन्च साइट बन सकती है।
यहां रॉकेट के लिए ईंधन बनाने, बिजली पैदा करने, समुद्री रास्ते से सामान पहुंचाने और रॉकेट तैयार करने की सुविधाएं होंगी। स्पेसपोर्ट में एक एयरपोर्ट बनाने की योजना भी शामिल है।
निर्माण
2027 में शुरू होगा निर्माण
स्पेस-X के मुताबिक, लुइसियाना स्पेसपोर्ट का निर्माण 2027 में शुरू करने की योजना है। वहीं, यहां से पहला स्टारशिप लॉन्च 2029 में होने की उम्मीद है।
कंपनी इस जगह को ऐसा स्पेसपोर्ट बनाना चाहती है, जो हर साल हजारों स्टारशिप उड़ानों को संभाल सके। इसके लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, कंपनी इस प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को भी बड़ी संख्या में नौकरी देगी और आसपास के समुदायों से कर्मचारियों की भर्ती करेगी।
तैयारी
रॉकेट लॉन्च बढ़ाने की तैयारी में स्पेस-X
नया स्पेसपोर्ट स्पेस-X की चौथी और सबसे बड़ी लॉन्च साइट होगी। कंपनी के पास फ्लोरिडा, टेक्सास और कैलिफोर्निया में भी लॉन्च साइटें हैं।
स्पेस-X अपने रॉकेट लॉन्च की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ताकि ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा सकें। कंपनी के आगे के लक्ष्यों में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाना और अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले डाटा सेंटर स्थापित करना भी शामिल है।
इसके लिए कंपनी लगातार अपनी अंतरिक्ष गतिविधियां बढ़ा रही है।