एलन मस्क की स्पेस-X बना रही नई AI डिवाइस

एलन मस्क की स्पेस-X बना रही नई AI डिवाइस, निवेशकों को दिखाया प्रोटोटाइप

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:27 am Jul 02, 202609:27 am

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X एक नई AI डिवाइस पर काम कर रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने हाल ही में कुछ निवेशकों को इसका शुरुआती प्रोटोटाइप दिखाया है। यह डिवाइस स्मार्टफोन जैसी दिखती है और सामान्य फोन से पतली है। कंपनी का कहना है कि यह अभी शुरुआती चरण में है। इसका उद्देश्य लोगों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ बातचीत करने के तरीके को आसान और बेहतर बनाना है।