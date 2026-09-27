OpenAI और एंथ्रोपिक को AI में पीछे छोड़ देगा स्पेस-X, एलन मस्क का दावा

मस्क मानते हैं कि OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनियों से आगे निकलना आसान नहीं है। खासकर तब जब एडवांस्ड AI के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। फिर भी स्पेस-X ने AI के क्षेत्र में जितनी प्रगति की है, उस पर उन्हें बहुत गर्व है। उन्होंने यह भी बताया कि जब आप किसी खास तरह के काम के लिए जरूरी इंटेलिजेंस के स्तर से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं तो फिर अतिरिक्त इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता।

यह बात उन्होंने ऐसे समय कही है, जब दूसरे तकनीकी दिग्गज जोखिमों के बारे में बिना सोचे-समझे तेजी से आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं।