AI की दुनिया में धूम मचाने आ रहे शक्तिशाली मॉडल, मस्क-ऑल्टमैन ने दिए संकेत
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को धीमा करने की अपनी अपील के कुछ ही दिन बाद एलन मस्क और सैम अल्टमैन एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अपने आने वाले AI मॉडल्स के बारे में बड़ी घोषणाएं की हैं।
मस्क की कंपनी स्पेस-XAI इस सप्ताह ग्रोक 4.8 के लिए अपनी प्री-ट्रेनिंग पूरी करने वाली है। इसके बाद यह रीइंफोर्समेंट लर्निंग के चरण में चला जाएगा।
यह नया ग्रोक 4.8 अपग्रेड 2,500 अरब पैरामीटर का होगा, जिससे इसके प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार आने की उम्मीद है।
दूसरी तरफ, अल्टमैन ने भी इस बात का इशारा किया है कि OpenAI का अगला बड़ा रिलीज जल्द ही आने वाला है। उन्होंने कहा कि यह डेवडे 2025 से जैसी उम्मीदें हैं, उन पर पूरी तरह खरा उतरेगा।
ग्रोक 4.6 ने GPT 5.6 सॉल को पीछे छोड़ा
मस्क ने हाल ही में ग्रोक 4.6 को लॉन्च किया था, जिसने आर्टिफिशियल एनालिस्ट इंटेलिजेंस इंडेक्स पर OpenAI के GPT 5.6 सॉल को मात दे दी थी। यह मॉडल एंथ्रोपिक के फेबल 5 मॉडल से ठीक पीछे रहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रोक की तकनीक को बनाने में C/C++ ट्रेनिंग स्टैक इंसानों ने लिखी है। AI अभी तक बहुत हाई-परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर के लिए उतना अच्छा नहीं है। इस बयान से उन्होंने डेवलपमेंट में शॉर्टकट अपनाने की तमाम अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। जब दोनों ही दिग्गज बड़े अपग्रेड का संकेत दे रहे हैं तो AI की यह दौड़ फिर से तेज हो गई है।