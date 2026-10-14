एलन मस्क ने माना अब बढ़ रही है AI की रचनात्मक क्षमता

मस्क मानते हैं AI उन कामों में भी बेहतर होता जा रहा है, जिनमें इंसानी समझ की जरूरत पड़ती है। वे इस बात को लेकर भी खुलकर अपनी राय देते रहे हैं कि यह बदलाव हमारे काम करने के तरीकों को कैसे बदल सकता है।

उनका कहना है कि AI जल्द ही डिजिटल नौकरियों में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। मस्क अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में काम खेल जैसा महसूस होगा और अगर, बिना ज्यादा इंसानी मेहनत के उत्पादकता बढ़ाता रहा तो वे यूनिवर्सल हाई इनकम के विचार का समर्थन करते हैं।