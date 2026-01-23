AI को लेकर मस्क की चिंता, 2031 तक पार कर सकता है इंसानों की बुद्धिमत्ता

AI को लेकर मस्क की चिंता

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:49 pm Jan 23, 202612:49 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग दुनियाभर में हर क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच अरबपति एलन मस्क ने AI के भविष्य को लेकर एक बड़ी चिंता जाहिर की है। मस्क का कहना है कि जिस रफ्तार से AI सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, वे अगले 10 साल में इंसानों की कुल बुद्धिमत्ता को पार कर सकते हैं। उन्होंने चेताया कि यह बदलाव उम्मीद से कहीं जल्दी और गहरा असर डालने वाला हो सकता है।