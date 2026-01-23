AI को लेकर मस्क की चिंता, 2031 तक पार कर सकता है इंसानों की बुद्धिमत्ता
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग दुनियाभर में हर क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच अरबपति एलन मस्क ने AI के भविष्य को लेकर एक बड़ी चिंता जाहिर की है। मस्क का कहना है कि जिस रफ्तार से AI सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, वे अगले 10 साल में इंसानों की कुल बुद्धिमत्ता को पार कर सकते हैं। उन्होंने चेताया कि यह बदलाव उम्मीद से कहीं जल्दी और गहरा असर डालने वाला हो सकता है।
खतरा
तेज विकास, बड़ा मौका और बड़ा खतरा
मस्क ने कहा कि AI का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि मशीनें कई मामलों में इंसानों से ज्यादा सक्षम बन सकती हैं। उनके मुताबिक यह स्थिति इस दशक के अंत तक या 2031 से पहले भी आ सकती है। मस्क मानते हैं कि AI एक तरफ बड़ा अवसर है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा जोखिम भी है। इसी कारण वह लंबे समय से AI पर सख्त निगरानी और जिम्मेदार इस्तेमाल की बात करते आ रहे हैं।
टेस्ला
यूरोप में टेस्ला को मिल सकती है बड़ी मंजूरी
AI पर बयान के साथ मस्क ने टेस्ला से जुड़ा अहम अपडेट भी दिया है। उन्होंने बताया कि टेस्ला की फुल सेल्फ ड्राइविंग तकनीक को यूरोप में जल्द नियामकीय मंजूरी मिल सकती है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले महीने की शुरुआत में इसे अनुमति मिल जाएगी। चीन में भी इसी तरह की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। अगर मंजूरी मिलती है, तो यह टेस्ला के लिए बड़ा कदम माना जाएगा।