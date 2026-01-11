एनवीडिया के सेल्फ-ड्राइविंग टूल को लेकर एलन मस्क ने दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा 

एलन मस्क की टेस्ला के बाद अब चिप निर्माता एनवीडिया भी ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है। लास वेगास में इस सप्ताह आयोजित हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेंसेन हुआंग ने तकनीक के लिए अब तक का सबसे स्पष्ट प्रस्ताव रखा। इस दौरान उन्हाेंने इस तकनीक को विकसित करने वाले अल्पामायो मॉडल की खूबियों का बखान किया। इससे भविष्य में टेस्ला की मुश्किले बढ़ सकती हैं।

खासियत टूल की बताई खासियत CEO जेंसेन हुआंग ने बताया कि अल्पामायो एक ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल है, जिसे लेवल-4 सेल्फ-ड्राइविंग कारों के विकास में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया है। ये कारें पहले आम लोगों के स्वामित्व में होंगी और बाद में रोबोटैक्सी बेड़े द्वारा संचालित की जाएंगी। एनवीडिया कार का निर्माण किए बिना उस तकनीक का स्वामित्व रखना चाहती है, जो सेल्फ-ड्राइविंग को वास्तविकता बनाती है। इसको लेकर उन्होंने कहा, "दुनिया का पहला सोचने-समझने वाला, तर्क करने वाला, AI ऑटोनॉमस वाहन।"

प्रतिक्रिया एलन मस्क ने दी यह प्रतिक्रिया हुआंग की प्रतिक्रिया पर मस्क ने लिखा, "टेस्ला बिल्कुल यही कर रही है ????।" उन्होंने आगे कहा कि किसी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना आसान है, लेकिन अप्रत्याशित मामलों को सुलझाना कठिन है। वे दावा कर चुके हैं कि भविष्य में एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद टेस्ला की प्रणाली में तर्क करने की क्षमता आ जाएगी। हुआंग ने इसको लेकर कहा, "मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मुझे लगता है कि टेस्ला स्टैक दुनिया का सबसे उन्नत वर्चुअल कंप्यूटर स्टैक है।"

