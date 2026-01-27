एलन मस्क ने व्हाट्सऐप और सिग्नल की गोपनीयता को लेकर उठाए सवाल, जानिए क्यों की आलोचना

एलन मस्क ने व्हाट्सऐप और सिग्नल की गोपनीयता को लेकर आलोचना की है

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप और सिग्नल की आलोचना करते हुए दोनों को असुरक्षित बताया है और यूजर्स से एक्स चैट का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक पोस्ट में दावा किया है कि व्हाट्सऐप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के बावजूद यूजर्स की निजी चैट पढ़ सकता है। यह टिप्पणी तब आई, जब यूजर्स के समूह ने मेटा के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए व्हाट्सऐप मैसेज की गोपनीयता को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है।