एलन मस्क ने व्हाट्सऐप और सिग्नल की गोपनीयता को लेकर उठाए सवाल, जानिए क्यों की आलोचना
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क ने मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप और सिग्नल की आलोचना करते हुए दोनों को असुरक्षित बताया है और यूजर्स से एक्स चैट का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक पोस्ट में दावा किया है कि व्हाट्सऐप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के बावजूद यूजर्स की निजी चैट पढ़ सकता है। यह टिप्पणी तब आई, जब यूजर्स के समूह ने मेटा के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए व्हाट्सऐप मैसेज की गोपनीयता को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है।
सिग्नल
सिग्नल ऐप की आलोचना करने का हुआ विरोध
मस्क की सिग्नल ऐप पर सवाल उठाकर सभी को चौंका दिया है, जो अपने ओपन-सोर्स डिजाइन और न्यूनतम डाटा संग्रहण के कारण पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और गोपनीयता विशेषज्ञों के लिए विश्वसनीय ऐप है। उन्होंने सिग्नल को संदिग्ध बताने के लिए कोई तकनीकी प्रमाण नहीं दिया, जिसके कारण यूजर्स ने इसका विरोध किया। एक्स चैट को बढ़ावा देने पर आलोचकों का कहना है कि मस्क ने यह जानकारी जारी नहीं की है कि एक्स चैट यूजर मैसेज को कैसे सुरक्षित रखता है।
मामला
क्या है मामला?
मस्क की यह टिप्पणी सैन फ्रांसिस्को स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय में मुकदमा दायर होने के बाद सामने आई है। इसमें मेटा द्वारा व्हाट्सऐप के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के दावे को झूठा बताया है। आरोप है कि कंपनी मैसेज सेव, विश्लेषण और पढ़ सकती है। कंपनी के प्रवक्ता ने मुकदमे को बेबुनियाद बताया और कहा कि वादी के वकीलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। उन्होंने व्हाट्सऐप मैसेज एन्क्रिप्टेड न होने का दावा पूरी तरह से गलत बताया।