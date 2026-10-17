AI की भारी लागत पर एलन मस्क ने कहा- इसको चाहिए दुनिया का सारा पैसा

अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में मजाक करते हुए कहा कि एक सुपरइंटेलीजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बनाने में दुनिया का सारा पैसा लग सकता है।

उन्होंने यह बात निवेशक चमाथ पालिहिपितिया की टिप्पणी के जवाब में कही। उन्होंने बताया था कि क्लाउड चैटबॉट बनाने वाली AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक को पर्याप्त कंप्यूटिंग पावर के लिए अकेले 200 अरब डॉलर (करीब 19,000 अरब रुपये) की जरूरत पड़ेगी। इससे साफ पता चलता है कि अत्याधुनिक AI को बनाना कितना महंगा और ऊर्जा खपत करने वाला काम बन गया है।