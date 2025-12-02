एलन मस्क ने 5-10 सालों विश्व युद्ध की जताई संभावना, जानिए ऐसा क्यों कहा
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देते हैं। इस बार साेशल मीडिया पर की गई उनकी टिप्पणी ने हलचल मचा दी है। उनका मानना है कि दुनिया जल्द ही एक विश्व युद्ध में फंसने वाली है। यह परमाणु युद्ध भी हो सकता है और इसमें 5-10 साल लग सकते हैं। उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट के जवाब में कही, जिसमें वैश्विक शासन पर परमाणु निवारण के प्रभाव पर चर्चा की गई थी।
प्रतिक्रिया
इस सवाल का दिया मस्क ने जवाब
हंटर ऐश नाम के एक्स यूजर ने दावा किया था कि युद्ध के किसी भी बाहरी खतरे की कमी के कारण दुनियाभर की सरकारें शासन में कम प्रभावी हैं। उसने लिखा, "अब सभी सरकारें बेकार हैं, क्योंकि परमाणु हथियार प्रमुख शक्तियों के बीच युद्ध के खतरे को रोकते हैं। इसलिए सरकारों पर कोई दबाव नहीं है।" इसका मस्क ने सीधा जवाब दिया कि युद्ध जरूर होगा। इसमें 5 साल (2030) या ज्यादा से ज्यादा 10 साल लग सकते हैं।
संकेत
सरकारों को दिया यह संकेत
मस्क ने टिप्पणी में युद्ध के बारे में स्पष्ट या विस्तृत नहीं लिखा है, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने यह संकेत दिया है कि भविष्य में आने वाले संकट के कारण सरकारों को जल्द ही अपनी कमर कसनी पड़ सकती है। इसमें किसी एक युद्ध का जिक्र नहीं किया है, लेकिन यह ताइवान, यूक्रेन और यूरोपीय मुद्दों से जुड़े तनावों की ओर इशारा करते हैं, जो इस संभावना को बढ़ा सकते हैं।