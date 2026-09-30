AI-रोबोटिक्स उद्योगों में काम करने के तरीके में लाएगा बदलाव, एलन मस्क ने किया दावा

ट्रंप ने ज्यादा डाटा सेंटर्स की वकालत की और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक नए AI टूल का भी प्रदर्शन किया, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं।

एक हालिया सर्वे में 73 फीसदी लोगों का मानना था कि AI कंपनियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और ज्यादा कदम उठाने चाहिए। ट्रंप ने संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सरकारी दस्तावेज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह सुपर इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल करें।