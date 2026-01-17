एलन मस्क ने OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट से की हर्जाने की मांग, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
एलन मस्क ने OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट से 79-134 अरब डॉलर (करीब 7,100-12,000 अरब रुपये) के बीच हर्जाने की मांग की है। उनका आरोप है कि ChatGP निर्माता ने अपने गैर-लाभकारी उद्देश्य को त्यागकर और माइक्रोसॉफ्ट के साथ गठबंधन करके उन्हें धोखा दिया है। इसके खिलाफ दोनों कंपनियों ने अदालत में याचिका दायर की है, जिसे संघीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई अप्रैल के अंत में शुरू होने वाली है।
आकलन
हर्जाने का ऐसे किया आकलन
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क की कानूनी टीम ने वित्तीय अर्थशास्त्री सी. पॉल वाजान द्वारा तैयार की गई गणनाओं पर भरोसा किया है, जिन्होंने विशेषज्ञ गवाह के रूप में कार्य किया। विश्लेषण में तर्क दिया है कि भ्रामक आचरण के कारण मस्क OpenAI के वर्तमान मूल्यांकन (करीब 45,000 अरब रुपये) के एक हिस्से के हकदार हैं। ChatGP निर्माता के लिए करीब 5,800-9,800 अरब रुपये और माइक्रोसॉफ्ट के लिए करीब 1,100-2,200 अरब रुपये गलत लाभ का अनुमान लगाया है।
सफर
मस्क ने OpenAI का ऐसे किया था सपोर्ट
मस्क ने 2015 में OpenAI की सह-स्थापना की और शुरुआती वर्षों में लगभग 3.8 करोड़ डॉलर (करीब 340 करोड़ रुपये) का दान दिया, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। याचिका में वित्तीय समर्थन, तकनीकी इनपुट और व्यावसायिक मार्गदर्शन के कारण मस्क के नुकसान की राशि इससे कहीं अधिक होने का दावा किया है। उन्हाेंने 2018 में OpenAI के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और 2022 में ChatGPT के लॉन्च के बाद कंपनी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक बन गए।