एलन मस्क ने OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट से की हर्जाने की मांग, जानिए क्या है मामला

आकलन

हर्जाने का ऐसे किया आकलन

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क की कानूनी टीम ने वित्तीय अर्थशास्त्री सी. पॉल वाजान द्वारा तैयार की गई गणनाओं पर भरोसा किया है, जिन्होंने विशेषज्ञ गवाह के रूप में कार्य किया। विश्लेषण में तर्क दिया है कि भ्रामक आचरण के कारण मस्क OpenAI के वर्तमान मूल्यांकन (करीब 45,000 अरब रुपये) के एक हिस्से के हकदार हैं। ChatGP निर्माता के लिए करीब 5,800-9,800 अरब रुपये और माइक्रोसॉफ्ट के लिए करीब 1,100-2,200 अरब रुपये गलत लाभ का अनुमान लगाया है।