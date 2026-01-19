टेस्ला अब डोजो3 प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेगी

एलन मस्क ने की डोजो3 प्रोजेक्ट फिर शुरू करने की घोषणा, जानिए क्या है योजना

क्या है खबर?

टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क अब चिप निर्माण के क्षेत्र में नया धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि AI5 चिप के डिजाइन में हुई प्रगति के बाद इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी डोजो3 प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करेगी। इसके अलावा, मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में उन चिप्स के लिए रोजगार आवेदन को प्रोत्साहित किया, जिन्हें उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में बनने वाले चिप्स कहा है।