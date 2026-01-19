एलन मस्क ने की डोजो3 प्रोजेक्ट फिर शुरू करने की घोषणा, जानिए क्या है योजना
क्या है खबर?
टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क अब चिप निर्माण के क्षेत्र में नया धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि AI5 चिप के डिजाइन में हुई प्रगति के बाद इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी डोजो3 प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करेगी। इसके अलावा, मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में उन चिप्स के लिए रोजगार आवेदन को प्रोत्साहित किया, जिन्हें उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में बनने वाले चिप्स कहा है।
आवेदन
चिप पर काम करने के लिए मांगे आवेदन
अरबपति एलन मस्क एक्स पर लिखा है, "अब जब AI5 चिप का डिजाइन अच्छी स्थिति में है तो टेस्ला डोजो3 पर काम फिर से शुरू करेगी।" आगे कहा है कि अगर आप दुनिया की सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली चिप्स पर काम करने में रुचि रखते हैं, तो एक मैसेज भेजें। पिछले सप्ताह उन्होंने कहा था कि AI5 चिप का डिजाइन लगभग पूरा हो चुका है और AI6 चिप अभी शुरुआती चरण में है।
समझौता
उत्पादन के लिए इस कंपनी से की थी साझेदारी
मस्क ने पिछले साल कहा था कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ला के लिए AI6 प्रोसेसर का निर्माण करेगी। कंपनियों के बीच 16.5 अरब डॉलर (करीब 1,450 अरब रुपये) का समझौता भी हुआ। उसने पिछले साल डोजो प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, जो चालक रहित वाहन तकनीक विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुपरकंप्यूटर पर आधारित था। डोजो को AI की दौड़ में आगे निकलने के कंपनी के अरबों डॉलर के प्रयास का मुख्य हिस्सा माना जाता था।