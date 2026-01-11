एलन मस्क ने की एक्स का एल्गोरिदम सार्वजनिक करने की घोषणा, जानिए क्या है वजह 

एलन मस्क ने एक्स का एल्गोरिदम सार्वजनिक करने की घोषणा की है

क्या है खबर?

एलन मस्क ने एक सप्ताह के भीतर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के फीड एल्गोरिदम को ओपन-सोर्स करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि कोई भी नियमित और विज्ञापन अनुशंसाओं के पीछे के कोड को देख सकेगा। उन्हें लगता है कि अभी इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। यह घोषणा फीड की गुणवत्ता को लेकर यूजर्स की शिकायतों और कंटेंट पारदर्शिता को लेकर यूरोपीय नियामकों के बढ़ते दबाव के बीच आई है।