एलन मस्क ने की एक्स का एल्गोरिदम सार्वजनिक करने की घोषणा, जानिए क्या है वजह 

एलन मस्क ने एक्स का एल्गोरिदम सार्वजनिक करने की घोषणा की है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 11, 2026
12:47 pm
क्या है खबर?

एलन मस्क ने एक सप्ताह के भीतर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के फीड एल्गोरिदम को ओपन-सोर्स करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि कोई भी नियमित और विज्ञापन अनुशंसाओं के पीछे के कोड को देख सकेगा। उन्हें लगता है कि अभी इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। यह घोषणा फीड की गुणवत्ता को लेकर यूजर्स की शिकायतों और कंटेंट पारदर्शिता को लेकर यूरोपीय नियामकों के बढ़ते दबाव के बीच आई है।

फायदा 

बदलावों के बारे में मिलेगी जानकारी 

मस्क अब वह हर 4 सप्ताह में ओपन-सोर्स कोड को अपडेट करने का वादा करते हैं, जिसमें विस्तृत नोट्स भी शामिल होंगे, ताकि लोग वास्तव में समझ सकें कि क्या बदलाव हो रहा है। उन्होंने यह नहीं बताया कि एक्स कंपनी अपना एल्गोरिदम ओपन-सोर्स क्यों बना रही है। कंटेंट को लेकर उनके और कंपनी के बीच कई बार नियामकों से टकराव हो चुका है। यह फैसला यूरोपीय आयोग की ओर से एक्स पर पिछले साल लगाए प्रतिबंध के अनुरूप है।

AI

एल्गोरिदम में शामिल करेगी AI

कुछ एक्स यूजर्स ने पहले शिकायत की थी कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन लोगों से कम पोस्ट मिल रहे हैं, जिन्हें वे फॉलो करते हैं। अक्टूबर में मस्क ने एक पोस्ट में पुष्टि की कि कंपनी को प्लेटफॉर्म के 'फॉर यू' एल्गोरिदम में एक महत्वपूर्ण बग मिला है और इसे ठीक करने का वादा किया है। कंपनी एक्स के लिए अपने रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने पर भी काम कर रही है।

