मस्क-जुकरबर्ग ने AI के लिए अपनाया सुपर इंटेलिजेंस नाम

एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग अब आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नाम को छोड़कर इसे 'सुपर इंटेलिजेंस' कहने लगे हैं।

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तकनीकी सुरक्षा को लेकर हुई एक बातचीत के बाद यह बदलाव किया है। हाल की कमाई की जानकारी देने वाली बैठक के दौरान दोनों ने इस नए शब्द का इस्तेमाल किया।

यह दर्शाता है कि वे AI के भविष्य को किस नए तरीके से देख रहे हैं, जबकि अल्फाबेट, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दूसरे बड़े टेक दिग्गज अभी भी पुरानी शब्दावली का ही प्रयोग कर रहे हैं।