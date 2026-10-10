टर्जेपेटाइड ने प्रायोगिक दवा के साथ मोटापा घटाने में दिखाया गजब का परिणाम

एली लिली के एक नए शोध से सामने आया है कि जब मौंजारो की टर्जेपेटाइड को प्रायोगिक दवा एलोरालिन्टाइड के साथ मिलाकर एलोराTZP के रूप में दिया गया तो मोटापे और टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों का वजन एक साल से भी कम समय में औसतन 23.3 फीसदी तक कम हो गया।

यह केवल टर्जेपेटाइड इस्तेमाल करने वालों के 14.8 फीसदी वजन घटने से कहीं ज्यादा है।