धरती पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा पार करने की ओर, UN की चेतावनी

रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान बढ़ने के साथ दुनिया में बहुत ज्यादा गर्मी की लहरें और जंगल की आग बढ़ सकती हैं।

समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ने और कोरल रीफ जैसे समुद्री तंत्र के खत्म होने का खतरा भी बढ़ेगा। ग्रीनलैंड और पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फीली चादरों में बड़े बदलाव आ सकते हैं।

अमेजन के जंगल और समुद्र की बड़ी धाराओं में भी ऐसे बदलाव का खतरा बढ़ सकता है, जिन्हें वापस बदलना मुश्किल होगा।