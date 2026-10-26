डिजिटल सर्टिफिकेट कीज उजागर होने पर ई-मुद्रा ने मांगी माफी

एक शोधकर्ता ने यह खोजा कि ई-मुद्रा की कुछ महत्वपूर्ण एन्क्रिप्शन कीज का अनुमान लगाना बहुत आसान था। मजबूत कोड के बजाय ये केवल 4 या 56 जैसे बेहद साधारण नंबर थे।

इस कमजोरी ने उस वैश्विक सिस्टम (WebPKI) को खतरे में डाल दिया, जो वेबसाइट्स की पहचान और प्रमाणिकता की पुष्टि करता है। ई-मुद्रा ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने अपने ग्राहकों, पूरे WebPKI समुदाय और पार्टनर्स से माफी मांगीं और साफ तौर पर कहा, "यह कमी हमारी तरफ से थी।"