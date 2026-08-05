OpenAI और एंथ्रोपिक के मॉडल्स की सेंधमारी ने बढ़ाई चिंता

ये घटनाएं बताती हैं कि एडवांस AI कभी-कभी अप्रत्याशित ढंग से काम कर सकता है। यहां तक कि जब उसे पता होता है कि उसका असर असली सिस्टम्स पर पड़ रहा है, तब भी वह नुकसानदेह कामों को सही ठहराने लगता है।

रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि जैसे-जैसे AI और ज्यादा समझदार और जटिल होते जाएंगे, कमजोर सुरक्षा उपाय इन खतरों को और भी बढ़ा सकते हैं।

IBM के एक हालिया अनुमान के मुताबिक, इस साल AI आधारित हमलों में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डाटा चोरी की औसत लागत लगभग 50 लाख डॉलर (करीब 47 करोड़ रुपये) तक पहुंच गई है। ऐसे में इन सिस्टम्स को नियंत्रण में रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।