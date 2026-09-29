ऐपल के फोल्डेबल आईफोन को मिला डिजिटल वॉकमैन, भारतीय डेवलपर ने बनाया ऐप

डुओ-मैन पुराने वॉकमैन की असली आवाज का इस्तेमाल कर क्लासिक कैसेट की ध्वनि को फिर से जीवंत कर देता है। एक स्क्रीन पर आप गाने चुन सकते हैं, वहीं दूसरी पर संगीत बजता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में कैसेट बदलते थे।

उम्मीद है कि लॉन्च होने के बाद यह ऐप ऐपल म्यूजिक और स्थानीय फाइल्स को भी सपोर्ट करेगा। इसके भविष्य के वर्जन में ऐपल पेंसिल के सपोर्ट के साथ शायद स्पॉटिफाई को भी जोड़ा जा सकता है।

आजकल रेट्रो तकनीक फिर से लोगों का ध्यान खींच रही है, खासकर युवा उपभोक्ताओं में जो पुराने डिवाइस की बनावट और भौतिक अनुभव को पसंद करते हैं, लेकिन उसमें आधुनिकता का स्पर्श भी चाहते हैं।