एनवीडिया चीनी AI डाटा सेंटर्स के लिए बेचेगी वेरा CPU 

वेरा-आधारित सर्वर का चल रहा परीक्षण

वेरा, इंटेल और AMD जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को टक्कर देगा, खासकर तब जब AI की दुनिया अब 'इनफरेंस कंप्यूटिंग' की ओर बढ़ रही है।

एनवीडिया को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष के जनवरी महीने तक वेरा से 20 अरब डॉलर (1,900 अरब रुपये) का राजस्व मिलेगा। एक बड़ी चीनी क्लाउड प्रदाता कंपनी 300 से ज्यादा वेरा-आधारित सर्वर का परीक्षण करने की योजना बना रही है। हालांकि, इन सर्वर का परीक्षण फिलहाल चीन के बाहर ही किया जाएगा।

इन CPU में से हर एक की कीमत 20,000 डॉलर (करीब 19 लाख रुपये) से भी ज्यादा होगी। GPU के मुकाबले इसके निर्यात पर कम पाबंदियां हैं, फिर भी चीन की स्थानीय तकनीकी पसंद और सॉफ्टवेयर की अनुकूलता एनवीडिया की वापसी को धीमा कर सकती है।