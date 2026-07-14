अमेरिकी सरकार को सता रहा चीनी ओपन सोर्स AI मॉडल्स का डर

एयरबीएनबी और सीमेंस जैसे कई बड़े ग्लोबल बिजनेस चीनी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह है कि यह सस्ता है और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना आसान होता है।

इस वजह से अमेरिकी नीति-निर्माताओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, वहीं AI के तेजी से बढ़ने के साथ-साथ डाटा सेंटर में बिजली की खपत भी बहुत बढ़ गई है।

इसे देखते हुए अब शोधकर्ता ऐसे स्मार्ट हार्डवेयर समाधान तलाश रहे हैं, जो काम को और ज्यादा कुशल बना सकें। इन सारी बातों से अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है कि वह AI की इस तेजी से बदलती दुनिया में अपना अगला कदम जल्द उठाए।