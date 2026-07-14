अमेरिकी सरकार को सता रहा चीनी ओपन सोर्स AI मॉडल्स का डर
अमेरिकी सरकार ताकतवर ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को नियंत्रित करने के नए तरीकों पर गौर कर रही है।
इसकी वजह यह है कि चीनी टेक कंपनियां जल्द ही अपने आधुनिक AI मॉडल बाजार में लाने वाली हैं। अधिकारियों को चिंता है कि ये नए सिस्टम दुनियाभर की प्रतिस्पर्धा को हिला सकते हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे बड़ी AI कंपनियों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि इन टूल्स को किस तरह जिम्मेदारी से इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाए।
ग्लोबल बिजनेस कर रहे चीनी AI का इस्तेमाल
एयरबीएनबी और सीमेंस जैसे कई बड़े ग्लोबल बिजनेस चीनी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह है कि यह सस्ता है और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना आसान होता है।
इस वजह से अमेरिकी नीति-निर्माताओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, वहीं AI के तेजी से बढ़ने के साथ-साथ डाटा सेंटर में बिजली की खपत भी बहुत बढ़ गई है।
इसे देखते हुए अब शोधकर्ता ऐसे स्मार्ट हार्डवेयर समाधान तलाश रहे हैं, जो काम को और ज्यादा कुशल बना सकें। इन सारी बातों से अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है कि वह AI की इस तेजी से बदलती दुनिया में अपना अगला कदम जल्द उठाए।