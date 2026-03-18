डकडकगो ने AI चैटबॉट प्लेटफॉर्म में जोड़े एडवांस तर्क मॉडल, जानिए क्या मिलेगी सुविधा

नए मॉडल्स के साथ, डक डॉट AI यूजर्स को यह जांचने की अनुमति देता है कि उत्तर कैसे उत्पन्न हुआ, जिसमें मध्यवर्ती तर्क चरण और प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए गए बाहरी वेब स्रोतों के लिंक शामिल हैं। इसका मुख्य आकर्षण रीजनिंग मोड है, जो मॉडल को जवाब देने से पहले अतिरिक्त चरण लेने की अनुमति देता है, जो जटिल प्रश्नों के लिए उपयोगी है। GPT-5.2 का उपयोग करने वाले सब्सक्राइबर्स इस मोड को चालू या बंद कर सकते हैं।

गोपनीयता

प्लेटफॉर्म पर छुपी रहती है यूजर्स की पहचान

डक डॉट AI, डकडकगो का चैटबॉट इंटरफेस है, जो एंथ्रोपिक, मेटा, मिस्ट्रल और OpenAI सहित कई प्रदाताओं के मॉडल तक पहुंच प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत गोपनीयता है। उसके अनुसार, चैट डिफॉल्ट रूप से गुमनाम होती हैं। IP एड्रेस जैसे व्यक्तिगत डाटा मॉडल प्रदाताओं को अनुरोध भेजने से पहले हटा दिए जाते हैं। इस कारण चैट व्यक्तिगत यूजर्स के बजाय डकडकगो से ही आती हुई प्रतीत होती है। प्रॉम्प्ट किसी विशिष्ट यूजर पहचान से जुड़े नहीं होते हैं।