AI की मदद से दुबई पुलिस खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर कस रही नकेल

पेट्रोलिंग टीमों को भी मिलती है मदद

यह AI पुलिस को उन इलाकों में रडार के इस्तेमाल के लिए सटीक जानकारी देता है, जहां तेज रफ्तार या ज्यादा शोरगुल की शिकायतें आती हैं। बड़े आयोजनों के लिए यातायात व्यवस्था में भी इससे काफी सहायता मिलती है।

कैमरों का एक पूरा नेटवर्क लगातार अलर्ट भेजता रहता है, जिससे पेट्रोलिंग टीमें हादसों या जाम वाली जगहों पर तुरंत पहुंच पाती हैं। दुबई पुलिस सिर्फ इस तकनीक के भरोसे नहीं है, बल्कि खतरनाक ड्राइविंग, जैसे कि हार्ड शोल्डर पर ओवरटेक करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही, वे लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रहे हैं, ताकि सब लोग यातायात नियमों का पालन करें।