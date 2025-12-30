पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की क्या है खासियत और यह सेना के लिए क्यों अहम?

रॉकेट सिस्टम क्या है पिनाका LRGR 120? पिनाका LRGR 120, पिनाका रॉकेट सिस्टम का नया और उन्नत गाइडेड वर्जन है। इसमें 120 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है, जो मौजूदा पिनाका रॉकेट्स की लगभग 80 किलोमीटर रेंज से कहीं ज्यादा है। यह रॉकेट गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जिससे इसकी सटीकता काफी बढ़ जाती है। इसे दुश्मन की आर्टिलरी पोजीशन, सप्लाई सेंटर और कमांड ठिकानों को दूर से निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है।

परीक्षण परीक्षण कैसे किया गया? DRDO ने इस रॉकेट को पहले से इस्तेमाल हो रहे पिनाका लॉन्चर से ही दागा। इसका मतलब है कि सेना को इसके लिए नया लॉन्च प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए होगा। टेस्ट के दौरान रॉकेट की पूरी उड़ान को आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया गया। अधिकारियों के अनुसार, उड़ान के दौरान सभी इन-फ्लाइट मूवमेंट तय मानकों के अनुसार रहे। इससे यह साफ हुआ कि नया गाइडेड रॉकेट मौजूदा सिस्टम के साथ आसानी से काम कर सकता है।

काम किसने किया विकास और कैसे करता है काम? पिनाका LRGR 120 को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है, जिसमें DRDO की दूसरी प्रयोगशालाओं का भी अहम तकनीकी सहयोग रहा है। रॉकेट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ मिड-कोर्स अपडेट और अंतिम चरण में करेक्शन का इस्तेमाल करता है। इससे निशाने पर गिरने में होने वाली चूक बहुत कम हो जाती है। यही तकनीक इसे लंबी दूरी से भी बेहद सटीक हथियार बनाती है, जो आधुनिक युद्ध जरूरतों के लिए उपयोगी है।

