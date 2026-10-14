DRDO ने सेना के लिए तैयार किया सुरक्षित संचार कवच QKD प्लेटफॉर्म

इस QKD प्लेटफॉर्म को टैकबिट लैब्स के साथ मिलकर विकसित किया गया है। यह क्वांटम यांत्रिकी का इस्तेमाल करके एनक्रिप्शन की को सुरक्षित तरीके से साझा करता है, जिससे किसी भी जासूस की घुसपैठ का तुरंत पता चल जाता है।

DRDO फ्री-स्पेस QKD पर भी काम कर रहा है, जिससे दुर्गम इलाकों में भी फाइबर केबल के बिना सुरक्षित संचार हो सके। इसके लिए उसने अपने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के जरिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी कर रहा है।