DRDO का पोर्टेबल डिवाइस दुश्मन के ड्रोन-रडार पर रखेगा नजर

यह डिवाइस एंटीना की मदद से रडार सिग्नलों को पकड़ता है। इसके बाद डिजिटल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का उपयोग कर सिग्नलों को अलग किया जाता है। फिर उनकी तुलना पहले से मौजूद रडार सिग्नेचर की लाइब्रेरी से की जाती है।

इसे इतना हल्का बनाया गया है कि इसे मुश्किल इलाकों में भी आसानी से ले जाया जा सके, ताकि सैनिकों को भारी उपकरण उठाने की परेशानी न हो।

यह डिवाइस सटीक रूप से बता सकता है कि खतरा किस जगह से आ रहा है, जिससे टीमें सही वक्त पर जरूरी कदम उठा सकें।