DRDO ने ड्रोन-रोधी सिस्टम बनाने के लिए निजी कंपनियों को किया आंमत्रित

पुराने डिटेक्टर्स के उलट ADD सिस्टम ड्रोन की आवाजों को पहचानता है। यह AI की मदद से बैकग्राउंड के शोर को हटाता है और असली समय में अलर्ट भेजता है।

चुना गया निजी क्षेत्र का सहयोगी 5 पूरी तरह से काम करने वाली प्रोटोटाइप यूनिट्स को डिजाइन करने, उनका सिमुलेशन करने, बनाने और उनका फील्ड टेस्ट करने में सहयोग करेगा।

दूसरी तरफ, DRDO इसके अधिकार अपने पास ही रखेगा। यह सब भारत के सैन्य ठिकानों और सीमाओं को ड्रोन के खतरों से ज्यादा सुरक्षित बनाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है।