DRDO ने ड्रोन-रोधी सिस्टम बनाने के लिए निजी कंपनियों को किया आंमत्रित
भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय सिस्टम डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स को एकॉस्टिक आधारित ड्रोन डिटेक्शन (ADD) सिस्टम साथ मिलकर विकसित करने के लिए बुलाया है।
इसका मुख्य लक्ष्य उन ड्रोनों का पता लगाना है, जो पारंपरिक रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) आधारित डिटेक्शन सिस्टम से बच निकलते हैं। इस सिस्टम में बहुत संवेदनशील माइक्रोफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वे ड्रोनों की खास आवाजों को पहचान सकें, भले ही वे धीमी गति और शांति से उड़ रहे हों।
सहयोगी करेगा 5 प्रोटोटाइप का परीक्षण
पुराने डिटेक्टर्स के उलट ADD सिस्टम ड्रोन की आवाजों को पहचानता है। यह AI की मदद से बैकग्राउंड के शोर को हटाता है और असली समय में अलर्ट भेजता है।
चुना गया निजी क्षेत्र का सहयोगी 5 पूरी तरह से काम करने वाली प्रोटोटाइप यूनिट्स को डिजाइन करने, उनका सिमुलेशन करने, बनाने और उनका फील्ड टेस्ट करने में सहयोग करेगा।
दूसरी तरफ, DRDO इसके अधिकार अपने पास ही रखेगा। यह सब भारत के सैन्य ठिकानों और सीमाओं को ड्रोन के खतरों से ज्यादा सुरक्षित बनाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है।