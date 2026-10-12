DRDO का नया एयरशिप सैटेलाइट के कमजोर सिग्नल वाली जगह की करेगा निगरानी

HAPS भारत की सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया (डिजास्टर रिस्पॉन्स) के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। सैटेलाइट के मुकाबले इन एयरशिप को वापस नीचे उतारा जा सकता है, मरम्मत की जा सकती है और फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस खूबी के कारण ये दुर्गम सीमाओं की निगरानी करने या आपातकाल में, जब जमीन पर मौजूद संचार नेटवर्क ठप हो जाते हैं, तब उनका स्थान लेने के लिए बेहद व्यावहारिक हो जाते हैं।

यह सफल परीक्षण दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले स्यूडो-सैटेलाइट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, अभी भी ज्यादा देर तक उड़ान भरने वाले परीक्षण बाकी हैं, जिन पर काम किया जा रहा है।