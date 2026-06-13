डॉ. रेड्डीज ने अमेरिका में लॉन्च की कैंसर की जेनेरिक दवा 

बोसुटिनिब को 180 दिन की विशिष्ठता मिली

अमेरिका में बोसुटिनिब को इसकी मौजूदा स्ट्रेंथ (खुराक) के लिए 180 दिनों की जेनेरिक विशिष्ठता मिली है। इस अधिकार से डॉ. रेड्डीज को उस बाजार में पहले अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा, जहां 'बोसुलीफ' ने पिछले 12 महीनों में 25.38 करोड़ डॉलर (2,400 करोड़ रुपये) का कारोबार किया था।

MSN लैबोरेटरीज के भारत रेड्डी ने इस लॉन्च को कंपनी की वैज्ञानिक, रेगुलेटरी और निर्माण क्षमताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। डॉ. रेड्डीज ने इस बात पर जोर दिया कि वे सही समय पर बाजार में महत्वपूर्ण दवाएं तेजी से और किफायती दामों पर उपलब्ध करा रहे हैं।