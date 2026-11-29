खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में डन ओंगासा नाम के सबसे पुराने क्वासर को खोजा है। यह बिग बैंग के केवल 63 करोड़ साल बाद से ही चमक रहा था, जिसने पिछले रिकॉर्ड को करीब 4 करोड़ साल से तोड़ दिया है।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप से इसे खोजा गया और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी पुष्टि की है।

यह आकाशगंगा के केंद्र में स्थित बेहद चमकदार खगोलीय वस्तु है, जो एक ब्लैक होल से ऊर्जा पाती है, जो सूर्य से 36 करोड़ गुना ज्यादा भारी है।