यूट्यूब मिस्टर बीस्ट बने 50 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले पहले कंटेंट क्रिएटर 

गेमिंग वीडियो से की थी शुरुआत

जिमी डोनाल्डसन ने 13 साल की उम्र में गेमिंग वीडियो बनाना शुरू किया था। बाद में उन्होंने बड़े-बड़े चैलेंज वीडियो और भारी-भरकम नकद इनाम वाले कॉन्टेंट पर ध्यान देना शुरू किया।

इसी वजह से उनके फॉलोअर्स दुनियाभर में तेजी से बढ़ गए। उनके चैनल्स पर अलग-अलग भाषाओं में डब किए गए वीडियो की वजह से वे दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच गए।

यूट्यूब के बाहर भी उन्होंने 'फीस्टेबल्स' नाम से स्नैक्स कंपनी लॉन्च की है और कई बड़े चैरिटी प्रोजेक्ट्स में भी शामिल रहे हैं। ये सब दिखाता है कि वे सिर्फ एक इंटरनेट स्टार नहीं हैं, बल्कि उन्होंने डिजिटल मनोरंजन को एक नया आयाम दिया है।