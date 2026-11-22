अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने हाल ही में अंतरिक्ष से एक शानदार वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में पानी की बूंदें एक टेफ्लॉन की बुनाई वाली सुई के चारों ओर घूमती दिखाई दे रही हैं।

धरती पर जहां गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींचता है, वहीं अंतरिक्ष में यह बल नहीं होता। इसी वजह से ये बूंदें इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण गोलाकार गति में घूम रही थीं। ऐसा नजारा आपको घर पर देखने को कभी नहीं मिलेगा।