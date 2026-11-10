डिराक ने उतारा दुनिया का पहला कॉमर्शियल 8-क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर

ऑस्ट्रेलियाई स्टार्टअप डिराक क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके डाटा सेंटर्स को कम ऊर्जा इस्तेमाल करने में मदद कर रहा है, जिससे इस क्षेत्र में नई हलचल मच गई है।

उन्होंने हाल ही में सिडनी के एक डाटा सेंटर में 8-क्यूबिट का एक क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया है। इसके साथ ही यह तकनीक का दुनिया का पहला कमर्शियल फील्ड टेस्ट बन गया है।

स्टार्टअप का कहना है कि उनका सिस्टम मुश्किल कैलकुलेशन को आम कंप्यूटर्स की तुलना में कहीं ज्यादा कुशलता से कर सकता है, जिससे ज्यादा बिजली खपत करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्वर पर बोझ काफी हद तक कम हो सकता है।

संस्थापक एंड्रयू डजुरक ने बताया कि क्वांटम कंप्यूटिंग अगले 5 सालों में हमारी बिजली ग्रिड पर दबाव को काफी कम कर सकती है।