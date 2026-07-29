इससे फोन सुरक्षित बच सकता है

फोन पानी में गिर गया? ये आसान उपाय आ सकते हैं काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:01 am Jul 29, 202610:01 am

क्या है खबर?

बारिश के मौसम में फोन का पानी में गिर जाना या भीग जाना सामान्य बात है। कई लोग ऐसे समय में तुरंत यह देखने लगते हैं कि फोन अभी चल रहा है या नहीं, लेकिन यह बड़ी गलती हो सकती है। पानी से ज्यादा नुकसान तब होता है जब गीले फोन में बिजली का प्रवाह जारी रहता है। इसलिए शुरुआत के कुछ मिनटों में सही कदम उठाना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है और इससे फोन सुरक्षित बच सकता है।