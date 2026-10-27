क्या AI की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने 60,000 कर्मचारियों को खुद नौकरी छोड़ने का दिया ऑफर?

माइक्रोसॉफ्ट ने वित्त वर्ष 2026 में अपने क्लाउड कारोबार से 214.4 अरब डॉलर का राजस्व हासिल किया, जो पिछले साल से 27 प्रतिशत अधिक था।

वहीं, एज्योर का राजस्व 41 प्रतिशत बढ़कर 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। कंपनी ने इस दौरान 88 नए डाटा सेंटर भी जोड़े।

रिपोर्ट के मुताबिक, शोध, AI विशेषज्ञों, कंप्यूटिंग क्षमता और डाटा सेंटर पर खर्च बढ़ने से परिचालन लागत में 4.9 अरब डॉलर की वृद्धि हुई।