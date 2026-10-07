स्टारलिंक लॉन्च में देरी के लिए मस्क ने मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल को ठहराया जिम्मेदार?

स्पेस-X का कहना है कि स्टारलिंक ने भारत में सेवा शुरू करने के लिए जरूरी तैयारियां काफी हद तक पूरी कर ली हैं।

कंपनी ने देश में 20 गेटवे साइट्स बनाई हैं, जिनमें सैकड़ों एंटेना लगाए गए हैं। स्टारलिंक की अधिकारी लॉरेन ड्रेयर के मुताबिक, कंपनी ने भारतीय सुरक्षा और नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने सिस्टम तैयार किए हैं।

कंपनी का कहना है कि भारतीय यूजर का डाटा देश के भीतर रखने की व्यवस्था भी की गई है।