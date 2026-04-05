धर्मेंद्र प्रधान ने GMT की जगह महाकाल मानक समय बनाने की मांग की है

धर्मेंद्र प्रधान ने की महाकाल मानक समय बनाने की पैरवी, जानिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा

क्या है खबर?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन को समय मापन का नया वैश्विक केंद्र मानने पर जोर देते हुए ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) को महाकाल मानक समय (MST) से बदलने का प्रस्ताव रखा। भाजपा नेता ने कहा कि उज्जैन ऐतिहासिक रूप से खगोल विज्ञान और समय गणना का एक प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स उज्जैन को समय गणना के मूल केंद्र के रूप में पहचानते हैं।