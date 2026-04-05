परिणीति चोपड़ा ने शुरू की अपनी नई पारी, राघव चड्ढा ने कहा- तुम पर गर्व है

परिणीति चोपड़ा ने शुरू की अपनी नई पारी, राघव चड्ढा ने कहा- तुम पर गर्व है
क्या है खबर?
परिणीति चोपड़ा ने अपने करियर की एक नई और रोमांचक पारी की शुरुआत कर दी है, जहां वो अब एक टॉक शो होस्ट के रूप में दर्शकों से रूबरू होंगी। इस नई उपलब्धि पर न केवल फैंस, बल्कि उनके पति और सांसद राघव चड्ढा भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्यारा नोट साझा करते हुए परिणीति के लिए अपना गर्व जाहिर किया। राघव ने क्या पोस्ट किया, आइए जानते हैं।
शुरुआत
मातृत्व से मंच तक, परिणीति का नया सफर 'मॉम टॉक्स' के साथ
पिछले साल एक प्यारे से बेटे की मां बनीं परिणीति अब अपने करियर के एक नए और खास अध्याय की शुरुआत करने वाली हैं। परिणीति ने हाल ही में अपने नए टॉक शो 'मॉम टॉक्स' का टीजर सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस शो के जरिए परिणीति गर्भावस्था, बच्चों की देखभाल और मातृत्व से जुड़ी उन वर्जनाओं और चुनौतियों पर खुलकर बात करेंगी, जिन पर अक्सर चर्चा करने में लोग हिचकिचाते हैं। ये परिणीति का पहला टॉक शो है।
प्यार
परिणीति के नए सफर पर राघव का प्यार और समर्थन
परिणीति ने इंस्टाग्राम पर शो का प्रोमो करते हुए बताया कि ये शो सिर्फ एक सामान्य इंटरव्यू सीरीज नहीं, बल्कि उन सभी मांओं के लिए एक मंच है, जो मातृत्व के सफर में कई तरह के मानसिक और शारीरिक संघर्षों से गुजरती हैं। अभिनेत्री का उद्देश्य समाज में मां बनने से जुड़ीं गलत धारणाओं को खत्म करना है। परिणीति के इस नए सफर की शुरुआत पर राघव ने लिखा, 'बहुत गर्व है। बधाई हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
April 5, 2026
सितारे
'मॉम टॉक्स' में सितारों की महफिल
परिणीति चोपड़ा के इस नए टॉक शो में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई मशहूर सेलिब्रिटी जोड़ियां नजर आएंगी। वे एक साथ काउच पर बैठकर गर्भावस्था और उससे जुड़ी गलत धारणाओं, समाज में व्याप्त वर्जनाओं और मातृत्व से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं पर खुलकर चर्चा करेंगी। शो के प्रोमो में विक्रांत मैसी और उनकी पत्नी शीतल ठाकुर, इमरान खान, नेहा धूपिया, गौहर खान और उनके पति जैद दरबार और दिशा परमार जैसे नामी चेहरे नजर आए हैं।
हमदर्दी
मातृत्व के सफर में कौन बना परिणीति का सबसे बड़ा सहारा?
मुंबई में शो की घोषणा के दौरान परिणीति भावुक नजर आईं। उन्होंने अपने मातृत्व के सफर को आसान बनाने का श्रेय पति राघव और ससुराल वालों को दिया। परिणीति बोलीं, गर्भावस्था, प्रसव और अब तक की पूरी यात्रा इतनी सामूहिक रही कि उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हमेशा ऐसा लगा कि बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरे परिवार का है।" इस एहसास का पूरा श्रेय उन्होंने राघव और उनके परिवार को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ निभाया।
जानकारी
कहां पर प्रसारित होगा परिणीति का ये शो?
प्रोमो के साथ लिखा गया है, 'हर मां की अपनी कहानी है और 'मॉम टॉक्स' के जरिए उन्हें एक मंच मिलेगा।" यह शो Zee5 और बुलेट माइक्रो ड्रामा ऐप पर प्रसारित होगा।'परिणीति आखिरी बार दिलजीत दोसांझ संग फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में नजर आई थीं