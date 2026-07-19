महाराष्ट्र की डीप टेक और क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़ा दांव लगाने की तैयारी

राज्य चाहता है कि उसके स्थानीय कारोबार, खासकर छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों से अच्छी तरह परिचित हों।

फडणवीस ने माना कि इस राह में वित्तीय सहायता और कुशल प्रतिभा की कमी एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार अपने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फोर ट्रांसफॉर्मेशन (MITRA) प्रोग्राम के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रशिक्षकों को तैयार करेगी।

सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2-3 साल में कम से कम 5,000 लोगों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाए। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जा रहे हैं।

इनमें मुंबई में टाटा समूह के साथ मिलकर एक नया फ्रंटियर टेक इंस्टिट्यूट और एक इनोवेशन सिटी बनाना शामिल है। इन सभी पहलों का मकसद अनुसंधान, विनिर्माण और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना है।