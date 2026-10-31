खत्म होगी अनजान कॉल्स की सिरदर्दी, दिखेगा हर कॉलर का नाम
1 नवंबर से आपके फोन पर आने वाली अनजान घरेलू कॉल्स पर कॉलर का नाम दिखना शुरू हो जाएगा। यह नाम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर डिटेल्स से आएगा, वहीं अनजान अंतरराष्ट्रीय नंबर्स से आने वाली कॉल पर 'इंटरनेशनल कॉल' लिखा दिखेगा। दूरसंचार विभाग (DoT) ने इसे सभी 4G और उससे नए नेटवर्क के लिए एक नियम बना दिया है। इसका मकसद लोगों की जिंदगी में स्पैम कॉल्स को कम करना और पारदर्शिता लाना है।
CLIR से नहीं दिखेगा नाम
अगर, आपने किसी का नंबर अपने फोन में सेव किया हुआ है तो आपको वही नाम दिखेगा, जो आपने सेव किया है। अनजान भारतीय नंबरों के लिए आपका मोबाइल ऑपरेटर कॉलर का वह नाम दिखाएगा, जो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास सब्सक्राइबर डिटेल्स में दर्ज है।जिन ग्राहकों ने 'कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन' (CLIR) सुविधा ले रखी है, उनकी कॉलर ID पर उनका नाम नहीं दिखेगा।
साथ ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह छूट होगी कि वे बिजनेस और थोक कनेक्शन वाले ग्राहकों को अपनी सब्सक्राइबर डिटेल्स में दर्ज नाम की जगह कोई पसंदीदा नाम दिखाने की अलग सुविधा दे सकें। कुल मिलाकर इस बदलाव से सभी को कम चौंकाने वाली कॉल मिलेंगी।