खत्म होगी अनजान कॉल्स की सिरदर्दी, दिखेगा हर कॉलर का नाम

अगर, आपने किसी का नंबर अपने फोन में सेव किया हुआ है तो आपको वही नाम दिखेगा, जो आपने सेव किया है। अनजान भारतीय नंबरों के लिए आपका मोबाइल ऑपरेटर कॉलर का वह नाम दिखाएगा, जो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास सब्सक्राइबर डिटेल्स में दर्ज है।जिन ग्राहकों ने 'कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन' (CLIR) सुविधा ले रखी है, उनकी कॉलर ID पर उनका नाम नहीं दिखेगा।

साथ ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह छूट होगी कि वे बिजनेस और थोक कनेक्शन वाले ग्राहकों को अपनी सब्सक्राइबर डिटेल्स में दर्ज नाम की जगह कोई पसंदीदा नाम दिखाने की अलग सुविधा दे सकें। कुल मिलाकर इस बदलाव से सभी को कम चौंकाने वाली कॉल मिलेंगी।