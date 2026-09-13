गूगल डीपमाइंड ने भी AI की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का किया समर्थन

एंथ्रोपिक के CEO ने इस खतरे से निपटने के लिए 3 सुझाव दिए हैं। पहला AI सिस्टम की जांच के लिए बाहरी विशेषज्ञों को पूरी पहुंच दी जाए। दूसरा सभी कंपनियों के लिए एक जैसे सुरक्षा नियम बनाए जाएं और तीसरा नई तकनीक को कितनी तेजी से बाजार में लाया जाए, इस पर कुछ सीमाएं तय की जाएं।

गूगल डीपमाइंड के सह संस्थापक और अध्यक्ष ने अमोदेई के इन सुझावों को आगे बढ़ने का सही रास्ता बताया है। उनके अलावा, OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन भी स्वतंत्र जांच का समर्थन कर रहे हैं, वहीं xAI के मालिक एलन मस्क ने कहा, "डारियो सही कह रहे हैं।"

एंथ्रोपिक के सलाहकार ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और वर्मोंट के वरिष्ठ अमेरिकी सांसद बर्नी सैंडर्स जैसे कई बड़े नेता भी सरकारों से मांग कर रहे हैं कि वे AI सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं।